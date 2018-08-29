В поселке Всеволожского района столкнулись кран и манипулятор

Водитель крана успел лечь на сиденье перед столкновением, это, возможно, спасло ему жизнь.

Во Всеволожском районе Ленинградской области столкнулись грузоподъемный кран и манипулятор. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Авария произошла около часа назад в среду, 29 августа, в поселке Новосаратовка. Корреспондент сообщает, что водитель крана успел лечь на сиденье перед столкновением, это, возможно, спасло ему жизнь.

От кабины, сами видете, мало что осталось. Мобильный корреспондент Piter.TV

Новосаратовка — деревня в Свердловском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области По легенде, название произошло из-за того, что колонистов первоначально планировали поселить в Саратове.

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Видео: Piter.TV