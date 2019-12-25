Более 200 педагогов обсудят развитие образования на Всероссийском форуме учителей физики в Петербурге

Отдельное внимание будет уделено результатам внешней оценки образовательных достижений и современным педагогическим практикам.

С 9 по 11 сентября Петербург станет центром притяжения для педагогического сообщества: на площадке Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II пройдет Всероссийский форум учителей физики. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В работе форума примут участие свыше 200 учителей физики, методистов, ученых и представителей системы образования из разных регионов страны. Ключевая повестка встречи посвящена повышению качества обучения физике и подготовке квалифицированных кадров для обеспечения научно-технологического развития России.

В рамках деловой программы эксперты рассмотрят реализацию Комплексного плана по повышению качества естественно-научного образования, вопросы обновления содержания учебного предмета "Физика" и внедрение единых государственных учебников для 10–11-х классов. Отдельное внимание будет уделено результатам внешней оценки образовательных достижений и современным педагогическим практикам.

Торжественное пленарное заседание первого дня возглавят министр просвещения РФ Сергей Кравцов, ректор Горного университета Владимир Литвиненко, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев и председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева. В этот же день состоится межведомственное совещание по реализации Комплексного плана, а также экспертная сессия, посвященная итогам всероссийских проверочных работ (ВПР) и государственной итоговой аттестации (ГИА) по физике.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге подвели итоги летней занятости 10,4 тыс. подростков.

Фото: предоставлено организаторами