В Петербурге впервые вручили знак отличия "Почетный меценат"

Торжественная церемония прошла в Мариинском дворце.

В среду, 9 июня, в ротонде Мариинского дворца впервые прошла торжественная церемония вручения знаков отличия "Почетный меценат Санкт-Петербурга". Знак получил предприниматель Вячеслав Заренков, передают "Невские новости".

За присвоение знака Заренкову парламент голосовал в 2020 году. Звание присваивается тем, кто оказал меценатскую помощь учреждениям культуры, науки, образования в размере не менее 10 миллионов рублей.

По словам спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова, прошлый коронавирусный 2020 год "показал, что самое важное — милосердие, взаимовыручка, готовность прийти на помощь друг другу". Он обратился к предпринимателю Заренкову и отметил, что петербуржец "не просто настоящий патриот, но и тот, кто создав себя сам, отдает все людям".

Вячеслав Адамович Заренков является основателем и президентом фонда социально-культурного развития "Созидающий мир", основателем группы компаний "Эталон", заслуженным строителем России, членом Союза художников и Союза писателей Петербурга. Также Заренков имеет ученую степень, он доктор экономических наук и профессор.

Ранее мы писали, что в Петербурге живут две маленькие России.

Фото: Невские новости