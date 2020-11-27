Время ожидания на границе с Эстонией растянулось до суток

Северо-Западное таможенное управление сообщило о скоплении до 350 человек на эстонской стороне пункта пропуска Нарва. Время ожидания для некоторых достигает суток, сотни путешественников не успевают пройти контроль до закрытия КПП.

В Северо-Западном таможенном управлении зафиксировали напряжённую ситуацию на сопредельной с российским МАПП "Ивангород" территории — в эстонском пункте пропуска Нарва. По данным ведомства, количество желающих пересечь границу в сторону России в отдельные часы доходит до 350 человек, а время ожидания для многих исчисляется десятками часов, а иногда превышает сутки. Часть путешественников, не успевших пройти контроль до закрытия погранперехода, вынуждены искать ночлег — 30 июня таких насчитали около 300 человек.

В СЗТУ пояснили, что скопление граждан связано с работой эстонских контролирующих органов, а также с сокращением графика работы пункта пропуска в Нарве до 12 часов в сутки (с 15 июня). При этом перед российским пунктом пропуска "Ивангород" очередей нет, он функционирует в штатном режиме.

Статистика показывает снижение потока: с 22 по 29 июня через МАПП "Ивангород" в Россию проследовали около 4,7 тыс. граждан, в Эстонию — около 6,5 тыс. Год назад за аналогичный период эти показатели составляли более 7 тыс. и 8,5 тыс. соответственно.

Ранее на Piter.TV: накануне на ЗСД в Петербурге образовалась пробка длиной в 5 километров из-за перекрытий. Кроме того, перекрывали Дворцовый мост и часть КАД. Ограничения также связаны с проведением ПМЭФ.

Фото: Piter.TV