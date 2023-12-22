Станцию метро "Обухово" временно закрывали на вход

Причиной стала остановка эскалатора.

Утром во вторник, 19 марта, петербуржцам и гостям города временно закрыли доступ к станции метро "Обухово" на "зелёной" ветке.

Судя по данным пресс-службы метрополитена, причиной закрытия станции явилась внеплановая остановка эскалатора. Пассажиров попросили воспользоваться станциями "Пролетарская" и "Рыбацкое".

В настоящее время станция вновь открыта для пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские разыскивают мужчину, избившего 20-летнего прохожего у станции метро "Сенная площадь".

Фото: Piter.TV