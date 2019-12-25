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Вратарь молодежного "Зенита" перешел в "Ростов"
Вчера, 23:03
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Вратарь молодежного "Зенита" перешел в "Ростов"

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Он начал играть в молодежном петербургском клубе в 2012 году.

Голкипер петербургского "Зенита" Максим Рудаков перешел в "Ростов". Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. 

Свою карьеру 24-летний футболист начал в "Зенит"-м в 2012 году. В составе клуба он провел 56 матчей. В 2016 выступал за пензенский "Зенит" на правах аренды, а затем вновь вернулся в Северную столицы, где играл за "Зенит"-2. 

С 2017 по 2019 был в составе финского ХИК, где стал чемпионом страны в сентябре 2018-го года. 

Сегодня стало известно, что БК "Зенит" расторг контракт с главным тренером Жоаном Плаза.

Фото: В.Евдокимов / ФК "Зенит" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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