Вратарь "Зенита" установил рекорд клуба

Игрок превзошел достижение Владимира Пронина.

Голкипер "сине-бело-голубых" Андрей Лунев сыграл в составе команды 25-й матч на ноль и попал в Клуб Леонида Иванова. Об этом сообщается на портале "История Зенита".

Страж ворот стал двенадцатым членом символической команды вратарей. Для достижения этого результата ему потребовалось всего 47 игр, что является лучшим показателем среди всех участников Клуба Леонида Иванова. Предыдущий рекорд принадлежал Владимиру Пронину (54 игры).

Для попадание в КЛИ голкиперу необходимо провести 25 "сухих" игр во время выступления за "Зенит" на чемпионате и кубке страны, еврокубках, а также в матчах сборной России. Достижение покорилось Луневу после победной игры питерского клуба с казанским "Рубином", завершившейся со счетом 1:0.

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Фото: ВКонтакте/lunevfan