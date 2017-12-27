Вратарь "Зенита" Лунев готовится к предстоящим играм после операции

Футболист в январе перенес операцию на мениске.

Вратарь петербургской футбольной команды "Зенит" Андрей Лунев рассказал о своем самочувствии и прошедшей операции после инцидента на матче Россия-Испания.

Футболист рассказал, что операция была запланирована, просто эта информация не оглашалась. Как выяснилось, боли мучали Лунева уже давно, но раньше они проходили сами. В последнее время они давали о себе знать все чаще, и голкиперу приходилось терпеть дискомфорт во время игр.

Это какая-то старая травма, которая непонятно когда была. Она начала болеть не вследствие какого-то инцидента, травматического момента, а просто ни с того ни с сего. Может, на фоне нагрузок. Рассказал Андрей Лунев "Зениту"

На данный момент вратарь находится на сборах, где готовится к предстоящим играм.