Врачи общей практики и терапевты станут самыми востребованными в Петербурге

Главный врач городской поликлиники №40 рассказал о самых востребованных специалистах в медицине.

Главный врач СПб ГАУЗ "Городская поликлиника №40" Дмитрий Ченцов в беседе с "ДП" рассказал о том, как меняется медицинская профессия, чем государственная медицина может привлечь специалистов и каким должен быть современный руководитель клиники.

Отвечая на вопрос о кадровом дефиците, Ченцов отметил, что молодые и опытные специалисты выбирают те учреждения, где существует комплексный подход к созданию комфортной профессиональной среды: достойные условия труда, современное оснащение, понятные карьерные перспективы, возможность обучения и повышения квалификации, а также уважительное отношение внутри коллектива. Особое значение имеет атмосфера в организации, поскольку именно она во многом определяет желание специалиста оставаться в профессии и развиваться внутри конкретного учреждения.

На вопрос о том, какие специалисты будут наиболее востребованы в ближайшие 5–10 лет, главврач ответил, что особое значение будут иметь специалисты первичного звена: врачи общей практики, терапевты, специалисты по медицинской профилактике, гериатрии, реабилитации и психическому здоровью. Эта тенденция обусловлена как старением населения, так и растущей ролью профилактической медицины.

Одновременно будет увеличиваться потребность в специалистах, способных эффективно использовать цифровые технологии и работать с большими объёмами медицинских данных. Система образования, по его мнению, уже активно адаптируется к этим вызовам: обновляются программы, расширяются возможности симуляционного обучения, внедряются цифровые инструменты. Однако развитие здравоохранения происходит очень быстро, поэтому процесс совершенствования подготовки кадров должен быть непрерывным.

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Фото: Piter.tv