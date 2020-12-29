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Двухлетняя девочка умерла из-за упавшего на нее телевизора в Сланцевском районе
Сегодня, 12:17
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nadezhda_sib

Двухлетняя девочка умерла из-за упавшего на нее телевизора в Сланцевском районе

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Случившееся привело к уголовному делу.

Двухлетнюю девочку госпитализировали с Сланцевскую межрайонную больницу после того, как на нее упал телевизор. Ребенок находился в тяжелом состоянии и позже скончался. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Пострадавшая получила травму черепа, груди, живота и другие повреждения. Она проживала в Сланцах на улице Кирова. 5-го января на девочку упал телевизор. 

Родителям 20-21 год, оба не работают. У них есть еще один ребенок, который родился в 2020-м году. 

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что годовалый ребенок находится в коме в больнице Ленобласти после падения с небольшой высоты. 

Фото: pixabay.com

 

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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