Двухлетняя девочка умерла из-за упавшего на нее телевизора в Сланцевском районе

Случившееся привело к уголовному делу.

Двухлетнюю девочку госпитализировали с Сланцевскую межрайонную больницу после того, как на нее упал телевизор. Ребенок находился в тяжелом состоянии и позже скончался. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Пострадавшая получила травму черепа, груди, живота и другие повреждения. Она проживала в Сланцах на улице Кирова. 5-го января на девочку упал телевизор.

Родителям 20-21 год, оба не работают. У них есть еще один ребенок, который родился в 2020-м году.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что годовалый ребенок находится в коме в больнице Ленобласти после падения с небольшой высоты.

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