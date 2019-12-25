Врачи Петербурга научились выявлять болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Алесь Миночкин отметил, что сегодня нет специфических вакцин и профилактик именно самой болезни.

Врачи Петербурга нашли способ, чтобы выявить болезнь Альцгеймера до первых симптомов. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По новой методике доктора исследуют биомаркеры, которые отражают различные патологические процессы по анализу крови. Как рассказал заведующий многопрофильным отделением №1, врач-невролог Городской больницы №40 Алесь Миночкин, это прямая корреляция между решением продолжительности жизни и фактом диагностики болезни Альцгеймера. Сложности при диагностике связаны с тем, что пациенты либо их родственники очень поздно обращаются.

Первые симптомы заболевания – забывчивость. Часто люди списывают это на возрастные особенности. "Тревожный звоночек заключается в том, что вы что-то забудете и будете прилагать усилия, чтобы что-то вспомнить. Люди могут хорошо помнить, что было несколько лет назад, но могут забыть, куда они положили ту или иную вещь. В дальнейшем все структуры и функции нервных систем подвергаются разрушению", – поделился врач. Алесь Миночкин отметил, что сегодня нет специфических вакцин и профилактик именно самой болезни.

Фото: Piter.tv

