Психическое расстройство может развиться спустя пол года после того, как человек переболел COVID-19.

Врач заявила о риске "боевого стресса" у пациентов с коронавирусом. Об этом журналистам "Доктор Питер" сообщила глава отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева. Медик отметила, что у зараженных, тяжело перенесших протекание COVID-19, может произойти посттравматическое стрессовое расстройство. Его воздействие аналогично тому, что фиксируется после участия в боевых действиях

Тяжелая форма COVID-19, особенно если человек лежал в реанимации, вместо лиц и ободряющей улыбки врачей видел только маски и скафандры, не говоря уже о таком травматическом опыте, как смерть кого-то рядом, может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства Татьяна Караваева, врач

Эксперт уточнила, что расстройство у пациента может проявиться не сразу, а на протяжении полугода, произошедших от травмирующих психику событий. По данным врача, бредовые состояния и галлюцинации встречаются у 1-2% тяжело переболевших коронавирусом пациентов.

Главврач прокомментировал выписку полуживого ветерана из больницы в Волгограде.

Фото: Piter.tv