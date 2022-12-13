Врач рассказала, почему появляются пигментные пятна

По словам Тухтаровой, избыточное накопление ультрафиолетового облучения в течение в жизни приводит с возрастом к появлению пигментации.

Врач-дерматовенеролог Марина Тухтарова рассказала причины появления пигментных пятен на коже. Об этом 7 апреля пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Тухтаровой, избыточное накопление ультрафиолетового облучения в течение в жизни приводит с возрастом к появлению пигментации.

При этом причин появления много: генетические дефекты, заболевания внутренних органов, гормональные сбои. Пигментация может нарушиться в результате приема антибактериальных и других лекарств. Определить на какие препараты появляется реакция поможет врач. При устранении причины большинство пигментных пятен исчезает.

Марина Тухтарова советует не забывать про профилактику пигментных пятен. В первую очередь, это защита кожи от ультрафиолетового облучения.

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Фото: piter.tv

