Врач рассказал о 70-летней петербурженке, которая заразилась ВИЧ половым путем

Если раньше ВИЧ-инфекция считалась уделом маргиналов, то теперь половой путь передачи считается основным, добавил врач.

Заместитель главного врача по медицинской части Боткинской больницы Владимир Мусатов рассказал, что сейчас основной контингент пациентов с ВИЧ "стареет". Об этом пишет "Петербургский дневник".

По словам Мусатова, недавно наблюдали 70-летнюю петербурженку, которая заразилась инфекцией половым путем. Он добавил, что "это был острый ретровирусный синдром, то есть заражение произошло несколько недель назад". Он также вспомнил другой случай с заражением.

На комиссии сегодня обсуждали клинический случай другой пациентки – 67 лет, у нее сердечно-сосудистая патология и продвинутая стадия СПИДа. Значит, за спиной годы – десять и больше лет с момента инфицирования, – рассказал Владимир Мусатов.

Мусатов отмечает, что в Боткинскую больницу регулярно поступают пациенты в возрасте 50, 60 и даже 70 лет, которые заразились половым путем. Если раньше ВИЧ-инфекция считалась уделом маргиналов, то теперь половой путь передачи считается основным, добавил врач.

Напомним, что на 20% увеличат бюджет на закупку препаратов против ВИЧ в Петербурге до 451,1 млн рублей. В текущем году финансирование этой сфера увеличили менее чем на 2 %. Если в 2021 году выделялось 372,8 млн рублей, то в 2022 году — всего 379,9 млн рублей.

Согласно данным на 1 ноября, в Петербурге официально зарегистрировали 43 728 горожан с ВИЧ. Каждый год число заражённых увеличивается на 2-3%. Сегодня терапию получают 26 606 человек или 61% от общего числа зарегистрированных.

Фото: Piter.tv