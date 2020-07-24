Врач Тимаков: отличием коронавируса от летних инфекций является боль в горле и кашель

Доктор назвал болезни, которые туристы могут привезти с юга.

Российский врач Евгений Тимаков в эфире радиостанции Sputnik рассказал о том, что отличием коронавируса от летних инфекций является боль в горле и кашель. Специалист уточнил, что заболеть туристы могут из-за нахождения в южных регионах различных вирусов. Он напомнил, что вспышки инфицирования нередки на переполненных курортах страны. При этом иногда о болезни человек может узнать не сразу, а когда уже вернулся домой.

Энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее. Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная инфекция Евгений Тимаков, доктор

Медик напомнил, что если к данным симптомам болезни прибавляются еще и кашель, чихание, боль в горле, то речь может идти об омикрон-варианте коронавируса.

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Фото: Piter.tv