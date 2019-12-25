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Возлюбленный актрисы Макеевой сделал предложение девушке на сцене ЛДМ
Сегодня, 8:31
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kraratau27

Возлюбленный актрисы Макеевой сделал предложение девушке на сцене ЛДМ

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Свидетелями события стали петербургские зрители, труппа и родители пары.

Актриса Анастасия Макеева рассказала подписчикам в Instagram о предложении руки и сердца, которое сделал ее возлюбленный Роман. Местом события стала сцена ЛДМ. После спектакля мужчина вышел к звезде телефильма "Анна Каренина" и публично позвал ее замуж. Девушка громко крикнула "да". 

В социальных сетях актриса сообщила, что свидетелями важного решения стали не только зрители и актерский состав театра, но и родители жениха и невесты.

Ранее в Piter.tv стало известно, какие мероприятия ждут Петербург 8 марта. 

Фото: pixabay

Теги: макеева, персоны, петербург, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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