Возлюбленный актрисы Макеевой сделал предложение девушке на сцене ЛДМ

Свидетелями события стали петербургские зрители, труппа и родители пары.

Актриса Анастасия Макеева рассказала подписчикам в Instagram о предложении руки и сердца, которое сделал ее возлюбленный Роман. Местом события стала сцена ЛДМ. После спектакля мужчина вышел к звезде телефильма "Анна Каренина" и публично позвал ее замуж. Девушка громко крикнула "да".

В социальных сетях актриса сообщила, что свидетелями важного решения стали не только зрители и актерский состав театра, но и родители жениха и невесты.

Ранее в Piter.tv стало известно, какие мероприятия ждут Петербург 8 марта.

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