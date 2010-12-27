Двое пьяных петербуржцев разбились на катере у кронштадтской дамбы

Одного из них доставили в реанимацию с тяжелыми травмами.

Во вторник, 13 августа, у кронштадтской дамбы ночью разбился катер с двумя мужчинами. Пятиметровый "Бустер Р 42-41 СС " на полной скорости выбросило на камни. Оба петербуржца были пьяны и получили тяжелые повреждения, сообщил Telegram-канал "112".

На борту находились 55-летний владелец катера Андрей Ненушкин и 65-летний Евгений Юров. Мужчины катались на незнакомой территории. Спасатели нашли их по мигающим сигналам и передали раненных в Сестрорецкую больницу. Ненушкин получил открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы черепа, его доставили в реанимацию. У Юрова сочетанная травма головы и грудной клетки.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербурженку будут судить за драку в детском саду.

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