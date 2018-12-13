Возгорание на свалке около аэропорта Пулково ликвидировали

Пострадавших в результате пожара в настоящее время не обнаружено.

Сегодня, 18 мая, Санкт-Петербурге в непосредственной близости от аэропорта Пулково произошло возгорание свалки. Об этом сообщает агентство новостей ТАСС.

На улице Пилотов на расстоянии одного километра от аэропорта Пулково на территории несанкционированной свалки произошел пожар. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение мусора очагами, существовала угроза распространения огня.

Устранить возгорание удалось лишь в 18:20. Как заявили в МЧС, пострадавших в результате пожара в настоящее время не обнаружено.

На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.

Источник: ТАСС

Фото: vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер