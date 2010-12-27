Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить во Всеволожске

На данный момент строители уже завершают подготовительные работы на стройплощадке.

Совсем недавно Всеволожском районе началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В эксплуатацию объект планируют ввести уже в 2021 году. Скоро бригады рабочих начнут установку свайного поля для формирования фундамента будущего ФОКа. Стоимость данного объекта составила 401,7 миллионов рублей. Все деньги, потраченные на строительство здания, будут идти из регионального и муниципальной казны.

В комплекс войдут тренажерный зал, залы для групповых занятий фитнесом, площадки для спортивных игр, а также бассейн с двумя ванными, около которых планируется установить трибуны на 50 посадочных мест и электронное табло.

Предполагается, что пропускная способность ФОКа составит 2,3 тысячи человек, а в час в нем сможет находится до 168 человек.

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Фото: Правительство Ленобласти.