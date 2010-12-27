После взрыва на "Алмазе" один пострадавший находится в тяжелом состоянии

В больницах города осталось восемь пострадавших.

После взрыва на судостроительном заводе "Алмаз" восемь человек до сих пор находятся в больницах. Как сообщает вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Семь человек, на данный момент, по оценкам медиков в удовлетворительном состоянии. Ранее было известно, что госпитализировали 11 человек, два их которых были в тяжелом состоянии. Сейчас врачи сражаются за жизнь одного рабочего.

В результате взрыва работники получили ожоги, черепно-мозговые травмы и вывихи различной степени тяжести. Один рабочий скончался по дороге в больницу.

Ранее Piter.tv писал, что СК расследует уголовное дело из-за гибели человека на судостроительном заводе "Алмаз".Руководство "Алмаза" не исключило возможности нарушений правил безопасности. Также они отметили, что происшествия не сказалось на конструкции сторожевого корабля "Камчатка", который должны сдать до конца 2018 года.

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