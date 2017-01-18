Воронеж: Задержана банда, которая жестоко избила и отрубила мизинец парню

В сети опубликованы кадры избиения и издевательства над парнем и оперативная съемка с задержанными.

Жуткое преступление произошло ночью 22 января в лесополосе Советского района Воронежа. Группа парней жестоко расправилась с молодым парнем.

По сообщениям в СМИ со ссылкой на МВД преступление произошло из-за наркотиков. Пострадавший парень был "закладчиком". Работодатель заподозрил парня в воровстве и нанял группу молодых людей, чтобы проучить парня. Банда вывезла потерпевшего в лес и жестоко избила, в том числе и битой. Угрожали сломать ноги, били по лицу и голове, а затем отрезали мизинец. Все свои действия они снимали на видео и разместили в соцсетях "для устрашения". По этому видео их вычислила полиция.

Сегодня, 31 января, стало известно о их задержании. Во время обыска были обнаружены и орудия преступления: биту, нож для разделки мяса, черные маски. Все четверо признались в преступлении.

Видео: YouTube/Игра в реальность, кадры оперативной съемки