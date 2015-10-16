Воробьев рассказал о появлении новых платных дорог в Подмосковье

Ввод в эксплуатацию одного из проектов должен случится через два года.

Скоро в Московской области появятся новые платные трассы: одна в Одинцове, другая — дублер Щелковского шоссе. Об этом в эфире телеканала "360" сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Через два года будет к объезду объездной дороги в Одинцово сделана дорога до центра Москвы. <...> У нас есть понимание на правительственном уровне о следующей дороге: это дублер Щелковского шоссе.

Андрей Воробьев

Губернатор Московской области отметил, что положительно относится к платным дорогам. По его словам, это альтернатива, которая важна, как для бизнеса, так и для людей, которые получают возможность более комфортно передвигаться на автомобиле. Он также добавил, что подобная практика существует и в других странах.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге утвердили проект планировки первого этапа Южной широтной магистрали.

Фото: сайт правительсвта Московской области