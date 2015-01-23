В Петербурге утвердили проект планировки первого этапа Южной широтной магистрали

Первый этап планируют завершить до 2027 года.

В Петербурге утвердили проект планировки территории будущего строительства первого этапа Южной широтной магистрали. Его приняли на рабочем совещании губернатора города Александра Беглова с членами городского правительства, передает пресс-служба Смольного.

Шестиполосная магистраль, протяженность которой составляет 17 километров, пройдет от Южно-Волхонской дороги до Советского проспекта Петрозаводского шоссе. Трасса соединит Волхонское шоссе с Московским шоссе, в будущем – с автомобильной дорогой "Кола".

До 2027 года в Петербурге планируют завершить первый этап Южной широтной магистрали – трасса, протяженность которой составит 6,5 километров, пройдет от Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей в Пушкинском районе.

Южная широтная магистраль – один из приоритетных проектов развития автодорожной сети Петербурга. Ее расчетная пропускная способность составит более 170 тысяч автомобилей в сутки.

Ранее стало известно, что Смольный выделит деньги на строительство двух развязок ЗСД и закупку трамваев.

Фото: Piter.TV