Грабитель-рецидивист обокрал раздевалки в спортивных комплексах, а затем сел в колонию за другое преступление

Полиция нашла вора, укравшего ценные вещи из раздевалок, отбывающим срок в тюрьме.

Правоохранительные органы раскрыли серию краж из раздевалок в спортивных центрах. Стало известно, что подозреваемый в преступлениях, уже отбывает наказание в колонии.

В течение нескольких месяцев вору удавалось забираться в раздевалки фитнес-центров, спортивных стадионов минимум три раза. Последняя “вылазка” состоялась в октябре. Последним делом злоумышленника стал комплекс “Луч” по набережной Черной речки.

На тот момент, когда сотрудники полиции вычислили грабителя 37-летний петербуржец уже находился в тюрьме за схожие преступления. Известно, что за последние десять лет обвиняемый сидел в местах заключения не менее восьми раз.

Сообщается, что за свои походы грабителю удалось собрать более 800 тысяч рублей. Во время обыска у мужчины оперативники нашли 11 мобильных устройств, а также паспорта личности, которые он украл из шкафчиков.