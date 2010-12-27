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Грабитель-рецидивист обокрал раздевалки в спортивных комплексах, а затем сел в колонию за другое преступление
Сегодня, 9:16
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lesjasap
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Грабитель-рецидивист обокрал раздевалки в спортивных комплексах, а затем сел в колонию за другое преступление

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Полиция нашла вора, укравшего ценные вещи из раздевалок, отбывающим срок в тюрьме.

Правоохранительные органы раскрыли серию краж из раздевалок в спортивных центрах. Стало известно, что подозреваемый  в преступлениях, уже отбывает наказание в колонии. 
 
В течение нескольких месяцев вору удавалось забираться в раздевалки фитнес-центров, спортивных стадионов минимум три раза. Последняя “вылазка” состоялась в октябре. Последним делом злоумышленника стал комплекс “Луч” по набережной Черной речки. 
 
На тот момент, когда сотрудники полиции вычислили грабителя 37-летний петербуржец уже находился в тюрьме за схожие преступления. Известно, что за последние десять лет обвиняемый сидел в местах заключения не менее восьми раз. 
 
Сообщается, что за свои походы грабителю удалось собрать более 800 тысяч рублей. Во время обыска у мужчины оперативники нашли 11 мобильных устройств, а также паспорта личности, которые он украл из шкафчиков. 
Теги: вор , кража , набережная черной речки , рецидивист , спорт
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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