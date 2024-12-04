Задержан вор-рецидивист по подозрению в серии краж из домовладений в ТиНАО

Ирина Волк рассказала о задержании в Новой Москве неоднократно судимого мужчину за новые криминальные эпизоды.

Вор-рецидивист в течение нескольких месяцев наведывался в коттеджи, расположенные на территории Троицкого и Новомосковского административных округов в российской столице. Злоумышленнику удавалось похитить драгоценности, компьютерную технику и денежные средства у потерпевших хозяев. Соответствующее заявление сделала через социальные сети сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что подозреваемый скрывал свое лицо под силиконовой маской, чтобы его лицо не было узнано. Однако такая мера защиты не помогла, фигурант расследования был пойман оперативниками в Апрелевке. Сейчас в криминальных эпизодах обвиняется неоднократно судимый за аналогичные преступления 49-летний житель Тамбовской области.

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Одна из потерпевших спугнула непрошенного гостя, застав его на первом этаже собственного дома. Тогда мужчине удалось забрать лишь деньги, которые находились в сумке при входе в помещение. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Мужчина обвиняется по пяти эпизодам. Злоумышленник находится под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа