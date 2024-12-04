Полиция Москвы нашла по видеокамере тайник с наркотиком в районе Якиманка и вычислила закладчика

Злоумышленник попал на запись уличной камеры видеонаблюдения в момент закладки запрещенных веществ.

Российские правоохранительные органы по видеокамере тайник с наркотическим веществом в столичном в районе Якиманка, а затем установили личность закладчика запрещенной продукции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции. Оперативники проверили информацию о незаконном обороте, фиксирующемся на территории одного из районов Центрального административного округа Москвы.

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На месте сотрудниеи полиции обнаружили и изъяли 8 свёртков с производным N-метилэфедрона. Далее был определен подозреваемый. Закладчиком оказался 22-летний местный житель. По месту проживания злоумышленника был проведен обыск. В рамках мероприятия получилось изъять ещё 52 свёртка с аналогичной "синтетикой", электронные весы, зип-пакеты и изоленту. Общая масса запрещённого вещества превысила 85 граммов. В отношении москвича ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД медиа