Травматический пистолет не спас от ограбления и избиения жителя Всеволожска

Подозреваемого в разбое задержали. Имущество вернут пострадавшему.

Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция задержала бесстрашного грабителя, который напал на вооруженного травматическим оружием мужчину. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел 30 марта на Преображенской улице во Всеволожске. Подозреваемый ногами избил 42-летнего местного жителя, отобрал у него пистолет и мобильный телефон. Прохожего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Нахальным грабителем оказался 21-летний молодой человек, который нигде не устроен официально. Украденное имущество изъяли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Горелово разбойники заставили жертву оголиться на улице и забрали у него штаны.