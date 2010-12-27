Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Травматический пистолет не спас от ограбления и избиения жителя Всеволожска
Сегодня, 17:43
0
nadiputintseva
35

Травматический пистолет не спас от ограбления и избиения жителя Всеволожска

0
 
 

Подозреваемого в разбое задержали. Имущество вернут пострадавшему.

Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция задержала бесстрашного грабителя, который напал на вооруженного травматическим оружием мужчину. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел 30 марта на Преображенской улице во Всеволожске. Подозреваемый  ногами избил 42-летнего местного жителя, отобрал у него пистолет и мобильный телефон. Прохожего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Нахальным грабителем оказался 21-летний молодой человек, который нигде не устроен официально. Украденное имущество  изъяли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Горелово разбойники заставили жертву оголиться на улице и забрали у него штаны.

Теги: новости спб , ограбление , происшествия , разбой
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5