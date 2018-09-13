Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

Политик недоволен, что японцы угрожают суверенитету России.

Вячеслав Володин ответил на призыв объявить Курильские острова японской территорией. Об этом сообщили "РИА Новости". Спикер Госдумы считает слова лидера Компартии Кадзуо Сии угрозой суверенитету РФ.

Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления? прокомментировал депутат

Ранее иностранец заявил, что страна может получить острова южной части Курильской гряды. Она также может претендовать на северную часть архипелага. Володин заметил, что подобные высказывания подрывают доверие дипломатов друг к другу. Сейчас отношения с Японией строятся на принципах дружбы и отсутствия двойных стандартов. Однако попытки коллег пересмотреть результаты Второй мировой войны не пойдут на пользу взаимоотношениям. Он добавил, что "неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика".

Ранее Piter.tv писал о том, что посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах.

Фото: Pixabay.com

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