Модный музыкальный клуб Fish Fabrique Nouvelle приглашает на концерт самого удивительного трио в истории Санкт-Петербурга.

Время экспериментального джаза в Fish Fabrique Nouvelle! Владимир Волков собрал свою команду еще в середине девяностых. И с тех пор ансамбль "Волков Трио" завоевал репутацию смелых авангардных музыкантов. Они умеют взорвать ночной клуб и покорить камерный зал консерватории. В коллективе выступают сам Владимир Волков (контрабас), Святослав Курашов (гитара) и Денис Сладкевич (ударные).

Начало концерта в 20.00, в продаже есть билеты от 350 рублей. Подробности - в официальной группе клуба. Дадим джаза!!!!