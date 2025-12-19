"Ленинградка" в драматичном матче одолела саратовский "Протон"

Петербургская команда проиграла два сета подряд, но совершила мощный камбэк на домашней площадке.

Женская волейбольная команда "Ленинградка" одержала важную и зрелищную победу в матче чемпионата России Суперлиги. На домашней площадке петербурженки в пятисетовом поединке переиграли саратовский "Протон" со счётом 3:2.

Матч получился крайне напряжённым и с неожиданным развитием событий. Старт остался за хозяйками паркета: "Ленинградка" уверенно взяла первый сет со счётом 25:22. Однако гости из Саратова сумели перехватить инициативу, выиграв подряд второй и третий сеты с одинаковым счётом 25:20.

На грани поражения петербургская команда собралась и показала характер. В четвёртой партии "Ленинградка" буквально разгромила соперника с сухим счётом 25:9, сравняв счёт в матче. Решающий, пятый сет также остался за хозяйками — 15:10.

Лучшей в составе победительниц стала Валерия Романова, набравшая 19 очков за матч и внесшая решающий вклад в победу команды в ключевые моменты игры.

