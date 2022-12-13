Дуглас Макгрегор оценили мастерство российских военнослужащих в СВО.

Российская разведка провела превосходную операцию по ликвидации штаб-квартиры девяти украинских вооруженных бригад. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал бывший американский советник шефа Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист добавил, что власти США предоставляют информацию о ситуации на полях сражений Вооруженным силам Украины и киевскому режиму, однако ликвидация штаба и тысячи высокопоставленных представителей ВСУ говорит о высочайшем уровне мастерства министерства по обороне РФ.

Российская разведка действует отлично. Они располагают точными сведениями о центрах управления украинских бригад. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Ранее Дуглас Макгрегор говорил о том, что российские Военно-космические силы атаковали главное звено управления девяти украинских бригад, после этого нападения ВСУ потеряли важных кадровых офицеров. Минобороны России днем 1 мая сообщило о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса противника.

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Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor Straight Calls