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Военный из США восхитился операцией российской разведки

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Дуглас Макгрегор оценили мастерство российских военнослужащих в СВО.

Российская разведка провела превосходную операцию по ликвидации штаб-квартиры девяти украинских вооруженных бригад. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал бывший американский советник шефа Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист добавил, что власти США предоставляют информацию о ситуации на полях сражений Вооруженным силам Украины и киевскому режиму, однако ликвидация штаба и тысячи высокопоставленных представителей ВСУ говорит о высочайшем уровне мастерства министерства по обороне РФ.

Российская разведка действует отлично. Они располагают точными сведениями о центрах управления украинских бригад.

Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Ранее Дуглас Макгрегор говорил о том, что российские Военно-космические силы атаковали главное звено управления девяти украинских бригад, после этого нападения ВСУ потеряли важных кадровых офицеров. Минобороны России днем 1 мая сообщило о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса противника.

"Гиблое дело". В США признали неприятную правду об Украине.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor Straight Calls

Теги: всу, дуглас макгрегор, минобороны, пентагон, разведка, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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