По его словам, для украинской армии удары по мирным жителям стали нормой.

Военный эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов считает, что украинские войска усилят теракты в России из-за неудач на поле боя. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По его словам, для ВСУ удары по мирным жителям стали нормой. Он также отметил, что властей Украины не устраивают разговоры о том, что некоторые страны признают успехи российской армии в боевых зонах. Михайлов добавил, что украинские войска будут стараться проводить атаки по инфраструктурным объектам в глубине России

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Фото: Piter.tv