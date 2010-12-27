Петербуржцу грозит 4 года за наезд на пешехода

В материалах дела отмечается, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Петербуржец, сбивший пешехода в Приморском районе, может сесть в тюрьму. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемый в июле 2018 года сбил пешехода на по Коломяжском проспекте. В результате аварии пострадавший получил тяжкий вред здоровью. В материалах дела отмечается, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Дело передано в Приморский районный суд. Петербуржцу грозит до 4 лет лишения свободы.

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Фото: Piter.TV