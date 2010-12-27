В Петербурге продлили ремонт на набережной Лейтенанта Шмидта до 12 сентября

Работы на данном участке ведутся в ночное время с 22:00 до 07:00 часов.

На Васильевском острове продолжатся дорожные работы на набережной Лейтенанта Шмидта. Ограничивать движения будут по ночам с 22:00 до 07:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что на 8-й и 9-й линии в створе набережной Лейтенанта Шмидта будет закрыто движение транспорта с 10 по 12 сентября. Также на этот срок будет закрыт промежуток дороги от 6-й и 7-й до 8-й и 9-й линии на набережной.

Помимо этого будет ограничено движение на площади Трезини. С 11 по 14 сентября ночью будет закрыто для движение по данной набережной от 12-13-й линии Васильевского острова к линиям 6-7-й.

Объезд – по Университетской набережной, Кадетской линии, Большому проспекту В. О., 6 – 7-й, 10 – 11-й, 14 – 15-й и 16 – 17-й линиям В. О.

Фото: dzerkalo.media



