Мужчина из Молдовы работал таксистом с поддельными правами

Его задержали в Пушкине.

Сотрудники ГИБДД Пушкинского района Петербурга задержали нелегального таксиста. Он пользовался приложением "Таксометр" и ездил по водительским правам, купленным в Молдове. Об этом 30 июля рассказали в группе "Дорожный инспектор".

При проверке водительского удостоверения сотрудники правоохранительных органов усомнились в их подлинности. Мужчину доставили в отдел полиции. Там он рассказал, что приобрел водительское удостоверение в Республике Молдова за 250 евро. Он сделал это для того, чтобы работать водителем в России. За неделю он заработал всего 128 рублей.

Несоответствие документов предъявляемым требованиям подтвердили эксперты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Невского района платили за свет по повышенному трафику.

Фото: vk.com/dorinspb