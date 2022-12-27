Водителя Dodge, устроившего смертельное ДТП, арестовали в Петербурге

Инцидент произошел на Выборгском шоссе.

Выборгский суд Петербурга арестовал воителя Dodge, который устроил аварию в с двумя автомобилями на севере города 25 декабря. В ДТП погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Следствие установило, что пьяный водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в KIA Rio, которая двигалась по его полосе на меньшей скорости. После Dodge вылетел на встречную полосу, где столкнулся с LADA Priora. Инцидент произошел на Выборгском шоссе.

Для пассажира LADA столкновение стало смертельным, травмы получил также пассажир Dodge. Водитель Dodge признал вину. Под стражей он пробудет по меньшей мере до 25 февраля.

Фото: piter.tv

