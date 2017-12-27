Водители устроили массовую драку в центре культурной столицы

Происшествие попало на камеру видеорегистратора.

Вечером 20 января петербуржцы выбрали для поля боя одну из дорог в Центральной районе города. О случившемся сообщили очевидцы.

Мужчины утроили потасовку на пересечении Литейного проспекта и улицы Некрасова. Известно, что одна из машин перекрыла путь другой посередине проспекта. После этого из двух авто вышли молодые люди и устроили разборки на кулаках на проезжей части. Предположительно двое набросились на одного.

Кто победил – не сообщается. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее, Piter.tv сообщал, что на Литейном проспекте из-за полицейских собралась огромная пробка.

Видео: YouTube / Мегаполис