На Литейном проспекте из-за полицейских собралась огромная пробка

В центре Петербурга из-за ДТП с участием полицейских собралась пробка.

Вечером 19 января в центре Петербурга, на Литейном проспекте на участке между улицами Пестеля и Кирочной произошло ДТП с участием полицейской "Лады Грант" и "Хонды Аккорд".

"Скорее всего, полицейские поворачивали налево с Литейного на Пестеля по направлению к Литейному мосту, а "Аккорд" ехал от моста к Невскому прямо. При ударе полицейскую машину развернуло, у "Аккорда" бита морда слева и левый бок. Тут пробка на Литейном, полицейские, небось, объехать хотели", - сообщают очевидцы в группе "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

В результате чего образовалась пробка на всём проспекте.

Фото: ВКонтакте / Экстренный вызов Санкт-Петербург