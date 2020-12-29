Предупредительных знаков не было обнаружено.

Водители предупреждают о яме на шоссе Революции. Фотографиями накануне поделились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Яма была найдена недалеко от пересечения шоссе с улицей Коммуны.

Огромная яма на шоссе Революции. Будьте внимательны, никаких предупредительных знаков нет, ночью почти не видно её – написали пользователи группы 1 января.

В комментариях к записи автору публикации посоветовали обратиться в службу 004, чтобы быстрее избавить водителей от возможной опасности на дороге.

Ранее мы показали, как горящий электроковрик тушили на крыше магазина в Кронштадте. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Фото: vk.com/spb_today