Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Горящий электроковрик тушили на крыше магазина в Кронштадте. Видео с места происшествия появилось в соцсетях – в частности, в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

У молодой пары загорелся обогревающий электроковрик. Местные жители решили укутать вещь в одеяло и выбросить в окно. Коврик приземлился на крышу магазина этажами ниже, но не потух. Очевидцы в социальных сетях рассказали, что на месте происшествия появились пожарные, а сам коврик удалось потушить с помощью снега.

Ранее городское ГУ МЧС сообщило о 71 пожаре в Петербурге за два дня нового года – три человека погибли, трое пострадали.

Видео: vk.com/spb_today