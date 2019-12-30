Водители пожаловались на пробку возле Стрельны

В воскресенье, 19 января, стало известно, что ближе к 12 часам дня внешняя сторона КАД перед съездом на Стрельну остановилась. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети Вконтакте.
На фотографиях автора публикации видно, что все полосы движения заняты, а машины стоят на месте.
В комментариях пользователи предположили, что пробка может быть связана с приездом в город Владимира Путина, и предложили "скинуться и подарить ему вертолет".
Ранее мы писали, что Путин заявил, что за рубежом замалчивают правду о Второй мировой войне.
Фото: vk.com/spb_today
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