Водители пожаловались на пробку возле Стрельны

Жители города предполагают, что затор связан с приездом Владимира Путина.

В воскресенье, 19 января, стало известно, что ближе к 12 часам дня внешняя сторона КАД перед съездом на Стрельну остановилась. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети Вконтакте.

На фотографиях автора публикации видно, что все полосы движения заняты, а машины стоят на месте.

В комментариях пользователи предположили, что пробка может быть связана с приездом в город Владимира Путина, и предложили "скинуться и подарить ему вертолет".

Ранее мы писали, что Путин заявил, что за рубежом замалчивают правду о Второй мировой войне.

Фото: vk.com/spb_today