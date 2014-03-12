Водителей в Петербурге ждут изменения стоимости стоянки на разных улицах

В Петербурге меняют номера парковочных зон перед запуском новых тарифов.

В Санкт-Петербурге готовят внедрение новой системы расчета платы за парковку, сообщили 12 августа в пресс-службе комитета по транспорту. Пока работы выглядят как смена наклеек с номерами зон, однако изменения связаны с переходом на тарифы, зависящие от загруженности улиц.

С 29 августа в городе начнет действовать обновленная нумерация парковочных зон. Каждому участку присвоят отдельный номер, что позволит учитывать различную загруженность даже на соседних улицах. Планируется четыре уровня стоимости: при загрузке менее 50% — 100 руб., 50–70% — 200 руб., 70–85% — 280 руб., свыше 85% — 360 руб., сообщает "Фонтанка".

Определять загрузку будут на основе данных парконов, фото- и видеосъемки, а также информации о транзакциях за парковку. Замеры предполагается проводить утром, днем и вечером, с учетом оборачиваемости машиномест. После анализа Центр транспортного планирования направит предложения по тарифам на утверждение.

Введение новых цен планируют завершить до октября. Конкретные сроки запуска зависят от завершения расчетов и утверждения методики.

Фото: Piter.TV