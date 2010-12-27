Водитель уехал с места смертельного ДТП на улице Куйбышева

После смертельного ДТП в Петроградском районе водителя пришлось искать.

В реузльтате ДТП с пешеходом, произошедшем в Петроградском районе ночью 22 марта, водитель покинул место происшествия.

Информация об аварии с пострадавшим поступила в дорожную полицию во втором часу ночи 22 марта. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что примерно в 1.10 напротив дома 15 по улице Куйбышева под колеса "Пежо" попал пешеход. Травмы оказались смертельными, а машина скрылась с места ДТП. Сообщает "Водитель Петербурга".

Позже стало известно, что собственницей автомобиля является жительница Ленобласти, однако на момент аварии за рулем находился 27-летний мужчина. Виновника ивет автомобилист неподалеку. Машина была обнаружена на улице Куйбышева, 32 и изъята.

Сейчас мужчина находится под административным арестом, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.