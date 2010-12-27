Водитель увез сбитого пешехода на Петроградке с места ДТП

Об инциденте правоохранителям рассказали очевидцы.

Правоохранители задержали мужчину, который сбил петербуржца, а затем посадил его в автомобиль и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области.

Нарушителя удалось поймать в ночь на 30 ноября в первом часу ночи на набережной реки Карповки. В этом правоохранителям помогли очевидцы, которые рассказали о приметах авто и водителя.

Инцидент произошел на Ординаторной улице около дома №19. Мужчина за рулем "Хендэ" уехал с пострадавшим с места происшествия. После того, как водителя задержали, пешехода госпитализировали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный напал с огнетушителем на кондуктора трамвая.

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