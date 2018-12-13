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Lolita.Dubovik98
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Водитель на BMW снёс остановку на Просвещения

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Пострадавших нет.

Лихач на чёрном BMW с яркими дисками на скорости врезался в автобусную остановку. Происшествие произошло днём в воскресенье, 26 мая на проспекте Просвещения. По комментариям пользователей в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербурга, пострадавших, кроме самой остановки и транспортного средства, не зафиксировано.На место столкновения автомобилиста и конструкции уже прибыла полиция и скорая помощь. 

Напомним, что сегодня, 26 мая, на Обводном канале перевернулся легковой автомобиль.

Видео и фото: ДТП и ЧП Петербурга

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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