Водитель на BMW снёс остановку на Просвещения

Пострадавших нет.

Лихач на чёрном BMW с яркими дисками на скорости врезался в автобусную остановку. Происшествие произошло днём в воскресенье, 26 мая на проспекте Просвещения. По комментариям пользователей в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербурга, пострадавших, кроме самой остановки и транспортного средства, не зафиксировано. На место столкновения автомобилиста и конструкции уже прибыла полиция и скорая помощь.

Напомним, что сегодня, 26 мая, на Обводном канале перевернулся легковой автомобиль.

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