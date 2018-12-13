На Обводном канале перевернулся автомобиль

Машину подрезали пока та ехала по прямой.

На пересечении набережной Обводного канала и улицы Боровой сегодня, 26 мая примерно в 11:50, произошло ДТП. Очевидцы аварии опубликовали фото в сети, по которым можно заметить дымящийся автомобиль. По данным пользовательских комментариев, машину тушили пятью огнетушителями, возгорание ликвидировано.

Столкновение произошло автомобиля Toyota, за рулём которого был мужчина 1996 года рождения, с автомобилем Hyundai, водитель которого мужчина 1975 года рождения.

Скорая помощь и полиция оперативно прибыли на место происшествия. Проверка по делу продолжается. По предварительным данным погибших нет, водитель Toyota получил тяжёлые травмы, водитель Hyundai получил травмы средней тяжести.

Напомним, что серьёзная авария произошла сегодня на КАДе

Фото: ДТП и ЧП Петербурга