Водитель мопеда попал в больницу после ДТП на Придорожной аллее

Мужчина не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой.

В среду, 5 июня, в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием легковушки и мопеда. Об этом Piter.TV сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области.

Как стало известно, авария случилась утром у дома 23 по Придорожной аллее. По информации ОГИБДД 25-лтений водитель двухколесника не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой "Форд". В результате столкновения молодой человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Елизаветинскую больницу. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы писали о ДТП на КАДе, где автомобиль "Рено" врезался в грузовик.

Фото: "Дорожный Инспектор"