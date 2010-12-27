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Водитель мопеда попал в больницу после ДТП на Придорожной аллее
Сегодня, 13:54
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Rybka123

Водитель мопеда попал в больницу после ДТП на Придорожной аллее

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Мужчина не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой.

В среду, 5 июня, в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием легковушки и мопеда. Об этом Piter.TV сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области.

Как стало известно, авария случилась утром у дома 23 по Придорожной аллее. По информации ОГИБДД 25-лтений водитель двухколесника не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой "Форд". В результате столкновения молодой человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Елизаветинскую больницу. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее мы писали о ДТП на КАДе, где автомобиль "Рено" врезался в грузовик.
Фото: "Дорожный Инспектор"

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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