Водитель легковушки решил проучить молоковоз на Выборгском шоссе

Водитель "Мерседеса" резко тормозил перед молоковозом, в итоге случилось ДТП.

Утром 14 августа на Выборгском шоссе в поселке Левашово произошла авария с участием молоковоза. Об этом петербуржец сообщил в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как рассказал водитель молоковоза, "Мерседесу" не понравилось, что грузовичок ехал в левом ряду после левого поворота с Приозерского шоссе и решил его проучить. Иномарка несколько раз резко затормозила перед молоковозом, после третьего раза мужчина не успел вовремя среагировать и врезался в "Мерседес". "Учитель" на легковушке вышел из машины, выругался, а затем уехал с места происшествия. По словам водителя молоковоза, он остался один посреди дороги ждать сотрудников ГАИ.

От Приозерского шоссе по направлению к Сертолово образовалась пробка. Средняя скорость движения на участке составляет 10 км/час.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП с фурой в селе Ушаки серьезно пострадали четверо взрослых и десятилетний ребенок.

Фото: vk.com/spb_today