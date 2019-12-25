Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП на Ивановской улице

ДТП у Володарского моста днем 20-го апреля оказалось смертельным. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.
По предварительной информации, авария на Ивановской улице,6 произошла около 15:44. Водитель легкового автомобиля "Фольксваген" врезался в фуру с полуприцепом, которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП водитель легковушки погиб, мужчине на вид около 30 лет.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором участником ДТП стал трамвай.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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