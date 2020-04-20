Трамвай подбил иномарку на пересечении Лесного и 1-го Муринского проспектов

В ДТП никто не пострадал.

Около двух часов дня в понедельник, 20 апреля, на пересечении Лесного и 1-го Муринского проспектов произошло ДТП. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Белый "Мерседес" обогнал трамвай, готовясь повернуть налево, однако остановился слишком близко к общественному транспорту, который также планировал продолжать путь, свернув налево. Старающийся затормозить трамвай не смог избежать столкновения с попутчиком и подбил его сзади. Судя по кадрам, в ДТП никто не пострадал – удар получился не таким сильным.

В комментариях в соцсетях петербуржцы почти единогласно обвинили в инциденте водителя иномарки и точно аргументировали вину автомобилиста:

Если трамвай резко даст по тормозам,произойдёт падение пассажиров,а это ДТП ,в этих случаях лучьше "бить" иначе виновник "свалит" а водитель останется виновен,так,что уважаемые автолюбители,не пытайтесь,подрезать автобусы и трамваи!

Поворачивать и разворачиваться с трамвайных путей можно только не создавая помехи для движения трамвая;)А на видео видно что мерс второрядник...там таких половина)))

Ранее мф рассказывали, как на проспекте Культуры легковушка попала в жесткое ДТП. Водителя "вынесло" из салона.

Видео: Piter.TV